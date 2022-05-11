ВАШИНГТОН, 11 мая — ПРАЙМ. Цена на бензин в США обновила исторический максимум, прибавив в среднем по стране несколько центов к предыдущему рекорду, свидетельствуют данные аналитиков. Берлин заявил о "смерти" "Северного потока-2"

Как указывает на своем сайте Американская ассоциация автомобилистов, актуальная цена за галлон (3,785 литра) бензина в среднем по стране достигла 4,404 доллара, это на 3 центра выше, чем накануне. В штате Калифорния, где топливо всегда дороже, за галлон, по данным аналитиков, просят в среднем 5,85 доллара. Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва, но в первых числах мая вновь перешла к росту.

Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего.

Исторический максимум в 4,33 доллара за галлон в среднем в США платили 11 марта. В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно 1 миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года — около 3,3 доллара.