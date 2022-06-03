МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам пятничных торгов не изменилась, сохранив достигнутый в четверг минимум с апреля 2020 года в 36 627 рублей за тонну, Аи-95 и дизельное топливо возобновили рост, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, как Китай может сотрудничать с Россией в обход санкций

Биржевые цены на бензин Аи-92 снизились в четверг, 2 июня, до 36 627 рублей, что стало минимумом с апреля 2020 года. Марка Аи-95 аналогично достигала уровней первого "ковидного" апреля. Дизель же незначительно, но тоже дешевел.

Если бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов пятницы не изменил свою стоимость и остался на отметке в 36 627 рублей, то Аи-95 и дизель возобновили рост — на 0,36% и 0,15%, до 40 772 рублей и 53 501 рубля за тонну соответственно.

Цены на мазут также продолжают расти, в пятницу прибавили 4,39% и составили 17 484 рубля. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 4,25%, до 9 917 рублей.

Биржевые цены на бензин двух самых популярных марок, Аи-92 и Аи-95, начали активно снижаться в феврале. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Вслед за этим продолжит снижаться и стоимость бензина на АЗС в России, ожидают аналитики.