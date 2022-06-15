МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден обвинил в рекордно высоких ценах на бензин нефтеперерабатывающие заводы. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на копию письма главы государства в адрес производителей, предприятия в погоне за высокой прибылью повышают цены на АЗС.

Глава Белого дома 15 июня потребовал от американских НПЗ объяснить, почему они не выпускают больше бензина на внутренний рынок, резко обострив свою риторику против промышленности.

Президент в письме пожаловался руководителям Marathon Petroleum Corp (MPC.N), Valero Energy Corp (VLO.N) и Exxon Mobil Corp (XOM.N) на сокращение переработки нефти для увеличения прибыли предприятий. Документ также получили в компании Phillips 66 (PSX.N), Chevron Corp (CVX.N), BP (BP.L) и Shell (SHEL.L), рассказал агентству представитель Белого дома.

"Прибыль нефтеперерабатывающих заводов, значительно превышающая норму, передаваемая непосредственно американским семьям, неприемлема", — цитирует Reuters Байдена.

Президент отметил, что отсутствие переработки привело к росту цен на газ быстрее, чем цены на нефть.