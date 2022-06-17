МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Средняя цена за один литр дизельного топлива в Италии преодолела психологический барьер в 2 евро, сообщило в пятницу специализированное издание Quotidiano Energia. Индия опровергла заявление о нехватке топлива в стране

Согласно анализу данных министерства экономического развития Италии, за период с 8 по 16 июня, средняя цена литра на автозаправках с самообслуживанием составила 2,069 евро.

Ровно неделю назад аналогичный результат был зафиксирован в области цен на бензин: средняя цена тогда выросла до 2,018 евро за литр.

Таким образом цены на горючее вернулись к рекордному уровню, который был зафиксирован в Италии на фоне обострения украинского кризиса в середине марта. Тогда правительству пришлось временно отменить часть акцизов на бензин и дизельное топливо, в результате чего цена горючего стабилизировалась на уровне 1,8-1,9 евро за литр. Постановление Совмина действует до 8 июля. Однако уже через три месяца после его принятия цены вернулись на прежний рекордный уровень.

"Это катастрофа! Несмотря на то, что правительство 22 марта снизило цену за литр на 30,5 евроцента, цена на дизель теперь на 16,5% выше, чем 24 февраля, когда началась война на Украине. Рост больше чем на 28 центов за литр, то есть на 14 евро 18 евроцентов за полный бак в 50 литров. Если дважды в месяц заправить полный бак, за год придется заплатить на 340 евро больше", — заявил в этой связи президент Национального союза потребителей (Unc) Массимилиано Дона.

По его данным, с начала года цена на дизельное топливо выросла на Апеннинах уже на 26,5%, то есть на 42 евроцента за литр.

Глава Unc требует, чтобы правительство вмешалось в ситуацию и "заблокировало эти спекуляции". Он обвиняет в бездействии прокуратуру Рима, которая 14 марта открыла следственное дело в связи с резким повышением цен на газ, электричество и горючее, а также Антимонопольную службу Италии.

"Мы должны вернуться к администрируемым ценам, пока это безумие не закончится. Нельзя ждать 8 июля, чтобы ограничиться продлением постановления об акцизах. Это было бы самоубийством!", — заключил Дона.

Ранее министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани назвал зафиксированный в стране скачок цен на энергоносители "колоссальной аферой" и "спекулятивной спиралью, на которой зарабатывают немногие". По его словам, "технических причин" для столь быстрого рост цен на топливо в стране не было.