МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) дорожает уже восьмую торговую сессию подряд и итогам вторника превысила 41 и 45 тысяч рублей за тонну соответственно, вернувшись к уровню середины апреля, свидетельствуют данные торгов. Цены на топливо в Великобритании вновь достигли рекордных значений

Так, цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла во вторник на 3,09% и составила 41 499 рублей за тонну, а бензин марки Аи-95 подорожал на 1,86%, до 45 192 рублей за тонну. Цены выше этого уровня последний раз фиксировались 14 апреля.

Дизельное топливо при этом немного подешевело — на 0,96%, до 55 673 рублей за тонну.

Цены на мазут выросли 1,31%, составив 18 553 рубля. В то же время стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) продолжает снижаться — теперь на 4,7%, до 9 093 рублей за тонну.

Биржевые цены на бензин двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начали активно снижаться в феврале. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. В начале июня цены опустились до уровня "ковидного" апреля 2020 года. Однако в последние несколько торговых дней они вернулись к росту.