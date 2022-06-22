МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден призвал конгресс и власти штатов ввести временные моратории на уплату топливных налогов с целью борьбы с ростом цен. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Новый представитель Байдена оговоркой подставила своего начальника

Согласно сообщению, Байден призывает конгресс и штаты временно отменить федеральный налог на топливо на три месяца до сентября включительно без сокращения средств на дорожный фонд. Это необходимо для обеспечения прямого снижения нагрузки за счет сокращения местных топливных налогов, либо через иную поддержку потребителей.