В Румынии будут компенсировать водителям часть стоимости топлива
Премьер-министр Румынии сообщил о введении компенсации водителям часть стоимости топлива с июля
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ объявил о решении правительства компенсировать водителям часть стоимости топлива.
По словам премьера, специалисты разработали фиксированную компенсацию в размере 11 центов за литр бензина и дизельного топлива. Она будет применяться в период с июля по сентябрь. Общая сумма компенсационного пакета составит порядка 425 миллионов долларов, отметил Чукэ.
Румынский премьер отметил, что данная мера направлена на защиту граждан и бизнеса, а также на снижение последствий растущей инфляции и сногочисленных кризисов в стране.