МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ объявил о решении правительства компенсировать водителям часть стоимости топлива. Румыния готова спасти Молдавию от энергетического кризиса

По словам премьера, специалисты разработали фиксированную компенсацию в размере 11 центов за литр бензина и дизельного топлива. Она будет применяться в период с июля по сентябрь. Общая сумма компенсационного пакета составит порядка 425 миллионов долларов, отметил Чукэ.

Румынский премьер отметил, что данная мера направлена на защиту граждан и бизнеса, а также на снижение последствий растущей инфляции и сногочисленных кризисов в стране.