МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Обозреватель американского издания New York Post считает, что в ситуации с рекордным ростом цен на энергоносители — особенно на бензин — виноваты не нефтяники и не президент России Владимир Путин. По мнению автора, виноват президент США Джо Байден.

"Не Путин и не нефтяники, а Байден", — пишет он в своей статье о том, в чем кроется причина роста цен на гензин на американских заправках.

Хотя эксперты называют виновными в удорожании бензина в США Путина, при этом сам глава Белого дома Байден критикует действия компаний нефтяной отрасли. При этом истинная ответственность за происходящее лежит на президенте США, отмечает обозреватель Майкл Шелленбергер.

Публицист добавляет, что президент, обвиняя нефтяников, сам не выдаёт добытчикам разрешение на бурение новых скважин. Хотя именно этот документ мог бы разрешить тяжелый энергетический кризис в Соединенных Штатах.