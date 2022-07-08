МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России в июне снизилась на 0,1% по отношению к маю, падая уже четвёртый месяц подряд, стоимость дизельного топлива за месяц не изменилась, свидетельствуют материалы Росстата. Бензин Аи-92 за неделю подешевел на 3%

"Цены на газовое моторное топливо снизились на 4,4%, бензин автомобильный – на 0,1%. Цены на дизельное топливо практически не изменились", — сообщил Росстат.

Топливо в России дорожало в рознице весь 2021 год, по его итогам цена бензина выросла на 8,84%, превысив темпы инфляции, сообщал Росстат. По данным ведомства, цены на бензин в первые два месяца 2022 года еженедельно росли невысокими темпами, а в марте начали снижаться.

В месячном выражении цены на горючее снижаются уже четыре месяца подряд. При этом с начала января по конец июня бензин в России подорожал лишь на 0,39%, а дизель — на 1,71% при инфляции за этот период в 11,77%.