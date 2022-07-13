МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Средние розничные цены на бензин в России за неделю с 1 по 8 июля снизились на 0,04%, при этом уменьшение показателя наблюдалось и предыдущие восемь отчетных недель, свидетельствуют материалы Росстата. В России вновь зафиксирована недельная дефляция

В абсолютном выражении средняя цена бензина уменьшилась на 2 копейки, или на 0,04%, составив 50,55 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело также на 2 копейки (или на 0,04%), до 54,4 рубля за литр. Его цена снижается вторую неделю подряд.

При этом средняя цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 снизилась также на 2 копейки, составив 47,15 и 51,21 рубля соответственно. Литр бензина Аи-98 подешевел на копейку — в среднем до 60,11 рубля.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в 9 регионах. Больше всего он подешевел в Коми — на 5,1%. Рост цен на бензин был отмечен в 6 субъектах. Более всего он подорожал в Ненецком автономном округе – на 0,9%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

С начала года к 8 июля цена бензина в России в среднем выросла на 0,3% (в частности, Аи-92 показал нулевую динамику, Аи-95 подорожал 0,3%, Аи-98 — на 1,4%), а дизельного топлива — на 1,6%.

Производство бензина в России с 4 по 10 июля снизилось на 4,1% по сравнению с предыдущей неделей — до 841,6 тысячи тонн, а дизтоплива — на 2,4%, до 1,655 миллиона тонн.