МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник выросла почти на 3%, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро и иене на статистике по США

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов вторника выросла на 2,84% — до 39 600 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подорожал на 2,72% — до 45 419 рублей за тонну.

Стоимость дизельного топлива также увеличилась — на 0,39%, до 55 733 рублей за тонну. Мазут подорожал на 2,1%, его цена составила 17 543 рубля, а сжиженные углеводородные газы (СУГ), наоборот, подешевели — на 1,69%, до 8 772 рублей.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада.