МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду выросла еще на 3%, как и днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США снизились за вторую неделю июля

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов среды поднялась на 2,74% — до 40 686 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подорожал на 3,18% — до 46 865 рублей за тонну. По итогам торгов предыдущего дня обе марки также прибавили в цене почти 3%.

Стоимость дизельного топлива в среду увеличилась на 0,62% — до 56 078 рублей за тонну. Мазут подорожал на 3,52%, его цена составила 18 160 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) — на 5,14%, до 9 223 рублей.

Авиакеросин подорожал на 1,4% — до рекордного значения в 68 882 рубля за тонну. Расчет его биржевой цены в предыдущий раз производился 11 июля, что, по мнению экспертов, связано с дефицитом предложения на рынке.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада.