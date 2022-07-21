МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг выросла еще более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть снижаются на опасениях вокруг мирового спроса

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов четверга поднялась на 2,62% — до 41 753 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подорожал на 2,29% — до 47 936 рублей за тонну. По итогам торгов предыдущих двух дней обе марки прибавляли в цене примерно по 3%.

Стоимость дизельного топлива в четверг увеличилась на 0,81% — до 56 531 рубля за тонну. Мазут подешевел на 1,1%, его цена составила 17 960 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) — на 2,08%, до 9 031 рубля. Стоимость авиакеросина опустилась на 0,97% после рекорда, достигнутого накануне, до 68 213 рублей за тонну.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада.