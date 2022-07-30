МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Правительство Венгрии приняло решение о сокращении программы льготных цен на бензин, с 30 июля заправляться по сниженной цене смогут только частные автомобили, сельхозтехника и такси с венгерскими регистрационными номерами. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш. Венгрия хочет купить дополнительные объемы российского газа, заявил Орбан

"Правительство решило, что льготная цена на бензин в 480 форинтов сохранится для частных автомобилей, для сельхозтехники, тракторов и такси… Рыночную цену надо будет платить за транспортные средства более 7,5 тонн и транспортные средства, эксплуатируемые не частными лицами, т. е. служебные автомобили… Те, кто не смогут доказать свое право на льготную заправку, будут платить по рыночной цене", — сказал Гуйяш на правительственном брифинге.

По его словам, это решение связано с тем, что венгерская нефтегазовая компания MOL на неопределенный срок остановила НПЗ в Сазхаломбате на техническое обслуживание, которое ранее уже откладывалось.

В ноябре 2021 года Гуйяш объявил, что правительство заморозит цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установит их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже правительство продлило эту меру. С 27 мая заправляться бензином по льготной цене разрешили только автомобилям с регистрационными знаками Венгрии, что вызвало обвинения в дискриминации со стороны Еврокомиссии.