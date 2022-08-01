ВАШИНГТОН, 1 авг — ПРАЙМ. Стоимость бензина в США снизилась почти на доллар за галлон после достижения пиковых значений в июне и продолжает снижаться, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В Госдепартаменте США заявили о снижении цен на бензин в стране

"На сегодняшний день снижение цен продолжается уже почти семь недель подряд. С июня, когда эта цена достигла своих пиковых значений, снижение составило 81 цент за галлон", — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, проиллюстрировав журналистам соответствующий график.

По словам представительницы Белого дома, цены на бензин в стране продолжают снижаться во всех регионах США. Как отметила Жан-Пьер, это является "хорошей новостью" для американских семей, на долю которых в среднем по стране приходится по два транспортных средства.

В марте президент США Джо Байден объявил о высвобождении 180 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны в течение шести месяцев для снижения цен на топливо. Поддержавшие решение Вашингтона партнеры по Международному энергетическому агентству согласились выделить еще 60 миллионов баррелей.