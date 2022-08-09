МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник упала более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Цены на бензин Аи-100 в Москве выросли

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов вторника опустилась на 1,7% — до 45 408 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подешевел на 1,09% — до 51 294 рублей за тонну. Накануне эти марки дешевели более значительными темпами — на 3,4% и 4,25% соответственно.

Стоимость дизельного топлива во вторник снизилась на 0,63% — до 56 336 рублей за тонну. Мазут подорожал на 1,65%, его цена составила 17 555 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 0,78%, до 11 924 рублей. Стоимость авиакеросина поднялась на 0,11%, до 69 418 рублей за тонну.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Стоимость дизельного топлива на бирже в этом году обновляла свои рекордные значения в две волны — в январе и в конце июля.