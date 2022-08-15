МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Средние цены дизельное топливо на московских заправках за период с 8 по 15 августа выросли в среднем на 2 копейки, до 54,11 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Reuters: мир готовится к переходу на менее экологичные виды топлива

Такая динамика средней цены связана с ростом его стоимости на сети АЗС "Лукойла" и подконтрольной ему Teboil на 10 и 5 копеек соответственно.

Средняя цена бензина Аи-100 за неделю выросла в Москве в среднем на 3 копейки, до 61,28 рубля. Цена основных марок бензина Аи-92 и Аи-95 осталась на прошедшей неделе неизменной. Так, бензин Аи-92 стоил 47,82 рубля, а Аи-95 — 53,06 рубля за литр.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом оптовых цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и даже начала чуть снижаться в начале марта 2022 года.