МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо на московских АЗС за неделю с 19 по 26 сентября выросла на 11 копеек, до 54,53 рубля за литр, бензин Аи-100 подорожал в среднем на 4 копейки, до 62,52 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Компания "Соллерс Авто" обсудила с Mazda выкуп ее доли

Таким образом, стоимость этих видов топлива растет третью неделю подряд. Неделей ранее Аи-100 вырос в цене на 27 копеек, а дизельное топливо — на 8 копеек.

При этом бензин Аи-92 и Аи-95 в Москве стоит по-прежнему в среднем 47,87 и 53,10 рубля за литр соответственно. Эти цены остаются неизменными почти месяц.

Дизельное топливо дорожало на заправках "Тебойла", "Газпром нефти", "Татнефти", "Нефтьмагистрали", ЕКА. В то же время цена бензина Аи-100 поднялась только на АЗС "Татнефти".

Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и даже начала чуть снижаться в начале марта. До того цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом оптовых цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты.