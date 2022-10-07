МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла в сентябре по сравнению с августом на 0,5%, бензина — на 0,1%, свидетельствуют материалы Росстата. Инфляция в России в сентябре составила 0,05 процента

"Цены на дизельное топливо выросли на 0,5%, бензин автомобильный – на 0,1%", — говорится в материалах ведомства. Цены на газомоторное топливо выросли сразу на 4,3%. Инфляция за сентябрь составила 0,05%.

С начала года стоимость бензина выросла 0,77% при инфляции 10,46%, а по отношению к сентябрю прошлого года рост цен составил 3,26%.

Минэнерго РФ ожидает, что спрос на топливо в России предстоящей зимой будет полностью удовлетворен, а топливный рынок сбалансирован. Некоторый рост стоимости зимних сортов топлива на бирже министерство связывает с сезонными факторами – начавшимся чуть ранее, чем в прошлые годы, похолоданием на большей части страны.