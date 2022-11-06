Американская автомобильная ассоциация: бензин в США стоит в среднем 3,8 доллара за галлон
ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что цена бензина на заправках страны в настоящее время составляет 3,19 доллара за галлон (около 3,8 литра), что оказалось почти на 20% ниже данных Американской автомобильной ассоциации, которая ежедневно публикует значения цен на американских АЗС.
"Прямо сейчас самая распространенная цена на заправочных станциях страны составляет 3,19 доллара за галлон. Это прогресс", — написал Байден в Twitter.
Вместе с тем, опубликованные также в воскресенье данные Американской автомобильной ассоциации, которая собирает значения по всей стране, свидетельствует о средней цене на заправках на уровне 3,8 доллара за галлон, что на 19% выше цифры, указанной президентом.
Более того, из всех американских штатов, только в двух регионах цена бензина по оценке ассоциации оказалась ниже 3,2 доллара: в Техасе и Джорджии.
В преддверии выборов в конгресс Байден пытается обуздать инфляцию и один из ее основных компонентов – высокие цены на бензин, ответственность за которые глава Белого дома возлагает не только на Россию и Саудовскую Аравию — в связи с решением ОПЕК+ снизить нефтедобычу, но и на американский топливно-энергетический комплекс.
Президент США обвиняет нефтяные компании в необоснованном завышении цен на топливо в стране, угрожая обложить их дополнительным налогом на сверхприбыли, если бизнес не снизит цены на американских заправках.
https://1prime.ru/gasoline/20221106/838723197.html