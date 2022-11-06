ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что цена бензина на заправках страны в настоящее время составляет 3,19 доллара за галлон (около 3,8 литра), что оказалось почти на 20% ниже данных Американской автомобильной ассоциации, которая ежедневно публикует значения цен на американских АЗС. Дональд Трамп усомнился, что США смогут "просуществовать еще два года"

"Прямо сейчас самая распространенная цена на заправочных станциях страны составляет 3,19 доллара за галлон. Это прогресс", — написал Байден в Twitter.

Вместе с тем, опубликованные также в воскресенье данные Американской автомобильной ассоциации, которая собирает значения по всей стране, свидетельствует о средней цене на заправках на уровне 3,8 доллара за галлон, что на 19% выше цифры, указанной президентом.

Более того, из всех американских штатов, только в двух регионах цена бензина по оценке ассоциации оказалась ниже 3,2 доллара: в Техасе и Джорджии.

В преддверии выборов в конгресс Байден пытается обуздать инфляцию и один из ее основных компонентов – высокие цены на бензин, ответственность за которые глава Белого дома возлагает не только на Россию и Саудовскую Аравию — в связи с решением ОПЕК+ снизить нефтедобычу, но и на американский топливно-энергетический комплекс.

Президент США обвиняет нефтяные компании в необоснованном завышении цен на топливо в стране, угрожая обложить их дополнительным налогом на сверхприбыли, если бизнес не снизит цены на американских заправках.