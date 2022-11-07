МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Россиянам не стоит опасаться резких колебаний цен на бензин и дизельное топливо — в 2023 году повышение цен на бензин в России будет происходить только в пределах инфляции, которая в следующем году может составить максимум 7,5%, — такое мнение высказал в беседе с радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец. Дизель в России дорожает в ожидании эмбарго ЕС, бензин дешевеет

Он отметил, что "биржевые колебания цен на бензин и колебания цен на нефть на международном и внутреннем рынках демпфируются в нашей стране механизмами, которые предназначены как раз для того, чтобы не было резких колебаний цен на топливо — дизель и бензин разных марок".

К тому же в связи с введением Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти на внутреннем рынке страны, по мнению Зубца, "возникнет избыток как самой нефти, так и нефтепродуктов", поэтому "повышение цен на бензин в России будет происходить только в пределах инфляции, которая в следующем году может составить максимум 7,5%".

"Все будет зависеть от инфляции. Если инфляция будет высокая, можно ожидать и увеличения индикаторов цен на бензин в сторону повышения. По прогнозам ЦБ, в следующем году у нас инфляция составит до 5-7%, 7,5% — верхний вариант прогноза. Соответственно, бензин будет находиться в пределах этих колебаний", — считает экономист.