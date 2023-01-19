МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась по итогам торгов четверга до минимума за семь лет — 33 920 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Новак рассчитывает, что проект "Сила Сибири — 2" будет востребован

Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевел в четверг на 2,09%, до 33 920 рублей за тонну. Таких низких цен на этот вид топлива не было с февраля 2016 года. Стоимость марки Аи-95 снизилась на 1,49%, до 39 092 рублей, что является минимумом с конца ноября 2022 года.

Летнее дизельное топливо потеряло в цене 1,53%, его стоимость составила 41 302 рубля. Межсезонный и зимний дизель подешевели на 2,62% и 3,61%, до 42 256 и 50 330 рублей за тонну соответственно.

Также подешевели сжиженные углеводородные газы (СУГи) — на 0,98%, до 7 257 рублей. Мазут упал в цене на 8,81%, до 6 663 рублей. А цена авиакеросина осталась прежней — 69 619 рублей.