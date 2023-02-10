Розничная цена дизеля в России слегка выросла в январе
Росстат отметил, что розничная цена дизеля в России в январе выросла на 0,6 процента
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла в январе по сравнению с декабрем на 0,6%, бензина — осталась прежней, свидетельствуют материалы Росстата.
"Цены на дизельное топливо выросли на 0,6%, на бензин автомобильный – не изменились. Газовое моторное топливо подешевело на 0,8%", — сообщило ведомство в январской статистике. Инфляция за месяц составила 0,84%.
Средняя цена бензина в России выросла в 2022 году на 0,91%, а дизельного топлива — на 10,2% при инфляции за год в 11,94%.