МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла в январе по сравнению с декабрем на 0,6%, бензина — осталась прежней, свидетельствуют материалы Росстата. Дизель подешевел на московских АЗС впервые с октября

"Цены на дизельное топливо выросли на 0,6%, на бензин автомобильный – не изменились. Газовое моторное топливо подешевело на 0,8%", — сообщило ведомство в январской статистике. Инфляция за месяц составила 0,84%.

Средняя цена бензина в России выросла в 2022 году на 0,91%, а дизельного топлива — на 10,2% при инфляции за год в 11,94%.