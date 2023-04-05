МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 28 марта по 3 апреля выросла на 0,02%, или на 1 копейку, до 50,9 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. Глава Минэнерго раскрыл, что будет с ценами на бензин и дизель в 2023 году

Что касается отдельных марок, то стоимость Аи-92 выросла на 2 копейки, до 47,19 рубля за литр. Средние цены на бензин Аи-95 и Аи-98 по сравнению с прошлой неделей не изменились, остались на уровне 51,41 и 61,64 рубля. При этом дизельное топливо подешевело на 3 копейки, до 58,27 рубля.

Рост цен на бензин был зафиксирован в 13 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Ямало-Ненецком автономном округе – на 1,4% и Камчатском крае – на 0,7%. В прошлом отчетном периоде эти регионы также становились лидерами роста стоимости топлива. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 6 субъектах. Более всего он подешевел в Марий Эл — на 0,2%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин практически не изменились.

Производство бензина в России за отчетную неделю снизилось на 0,6% по сравнению с неделей ранее, до 874,8 тысячи тонн, а дизтоплива — практически не изменилось, составило 1,769 миллиона тонн.