МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Средние цены на бензин двух самых популярных марок Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы за неделю с 22 по 29 мая выросли на 10 копеек, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Мишустин поручил оценить возможность отмены НДС для отраслей сферы услуг

Так, средняя стоимость Аи-92 составила на 11 июля 48,48 рубля за литр, Аи-95 — 53,78 рубля. Литр бензина Аи-100 подорожал сильнее всего — на 20 копеек, до 63,7 рубля. Цена дизельного топлива за отчетный период увеличилась на 1 копейку, до уровня 58,79 рубля.

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в середине мая ускорила темпы роста, несколько раз обновив исторический рекорд.

Минэнерго России, комментируя РИА Новости растущие биржевые цены на бензин, заявило ранее, что эта динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице − достаточные запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ, составляют 1,9 миллиона тонн. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95. В целом министерство оценивает ситуацию как стабильную.