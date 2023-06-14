МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Поставки "Роснефтью" бензина на биржу в июне превысили нормативы на 195%, компания направляет на внутренний рынок почти все производимые объемы бензина "Евро-5", обеспечивает стабильную работу своей сети заправок, сообщил РИА Новости представитель нефтяной компании. Цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю выросли

"Обеспечение поставок моторного топлива на внутренний рынок — безусловный приоритет НК "Роснефть". Компания является крупнейшим поставщиком топлива на биржу и традиционно перевыполняет биржевые нормативы", — сказал собеседник агентства.

"В июне объем поставок бензина превысил установленные показатели на 195%. "Роснефть" поставляет на внутренний рынок практически все производимые объемы бензина "Евро-5", обеспечивает стабильную работу собственной сети АЗС (крупнейшей в России)", — добавил он.

Ранее в среду ФАС России сообщила, что направила письма девяти нефтяным компаниям с требованием увеличить продажи бензина марок Аи-92 и Аи-95 на бирже. Она отметила, что при отсутствии принятия мер может возбудить антимонопольные дела.