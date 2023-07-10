МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Средние цены на бензин двух основных марок на АЗС Москвы за неделю с 3 по 10 июля выросли всего на 2-3 копейки, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Биржевая цена бензина Аи-92 в России установила новый рекорд

Так, средняя стоимость Аи-92 выросла на 2 копейки и составила на 10 июля 49,17 рубля за литр, Аи-95 — на 3 копейки, до 54,49 рубля. Литр бензина Аи-100 стоил по-прежнему 64,77 рубля. Цена дизельного топлива за отчетный тоже не изменилась и осталась на уровне 58,91 рубля.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили свои исторические рекорды. В связи с ростом цен Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба выступили с рекомендациями, а потом и требованием нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже.

В конце июня вице-премьер Александр Новак провел совещание о рынке топлива, где призвал нефтяников отдавать приоритет поставкам бензина на внутренний рынок, даже когда экспорт выгоднее. Также Новак дал поручения проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями, обсудить дополнительное увеличение минимального норматива продаж бензина в РФ через биржу в случае обострения рыночной ситуации.