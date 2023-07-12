ПРАГА, 12 июл — ПРАЙМ. Депутаты чешского парламента одобрили в среду повышение акциза на дизельное топливо на 1,5 кроны (около 0,06 доллара), вернув его тем самым на уровень июня 2022 года, сообщило Чешское ТВ. Продажи бензина на бирже в России снизились, а дизеля выросли

"Нижняя палата парламента без излишней дискуссии одобрила повышение акциза на дизельное топливо до уровня июня 2022 года, когда из-за экстремально высоких цен обоих видов автомобильного топлива акцизы на них были снижены на 1,5 кроны. При этом прежний уровень акциза на бензин был восстановлен уже в октябре минувшего года", — отмечается в сообщении.

В связи с началом российской спецоперации на Украине и резким подорожанием энергетических продуктов цены на бензин и дизтопливо в Чехии достигли к июню 2022 года среднего уровня около 48 крон (около 2,18 доллара) за один литр. В связи с этим правительство приняло решение о временном снижении акцизов на оба вида топлива на 1,5 кроны. При этом прежний размер акциза на бензин был восстановлен к октябрю 2022 года. Подобная мера в отношении дизтоплива была принята кабмином лишь в июне этого года. Прежний размер акциза на дизтопливо начнет действовать с первого числа первого месяца после того, как данную меру одобрят верхняя палата парламента, сенат, и президент республики.

В настоящее время средняя цена одного литра бензина в Чехии составляет 36,82 крон (около 1,67 доллара), дизтоплива – 32,35 кроны (около 1,47 доллара). По мнению аналитиков, с возвращением старого акциза цена дизтоплива может подняться примерно на 1,8 кроны (около 0,08 доллара).

О планируемом изменении акциза на дизтопливо было известно давно, поэтому нынешнее решение парламента не вызвало никакого ажиотажа ни среди владельцев автозаправок, ни среди автолюбителей.