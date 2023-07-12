Чешское ТВ: парламент Чехии одобрил повышение акциза на дизтопливо на около 0,06 доллара
ПРАГА, 12 июл — ПРАЙМ. Депутаты чешского парламента одобрили в среду повышение акциза на дизельное топливо на 1,5 кроны (около 0,06 доллара), вернув его тем самым на уровень июня 2022 года, сообщило Чешское ТВ.
"Нижняя палата парламента без излишней дискуссии одобрила повышение акциза на дизельное топливо до уровня июня 2022 года, когда из-за экстремально высоких цен обоих видов автомобильного топлива акцизы на них были снижены на 1,5 кроны. При этом прежний уровень акциза на бензин был восстановлен уже в октябре минувшего года", — отмечается в сообщении.
В связи с началом российской спецоперации на Украине и резким подорожанием энергетических продуктов цены на бензин и дизтопливо в Чехии достигли к июню 2022 года среднего уровня около 48 крон (около 2,18 доллара) за один литр. В связи с этим правительство приняло решение о временном снижении акцизов на оба вида топлива на 1,5 кроны. При этом прежний размер акциза на бензин был восстановлен к октябрю 2022 года. Подобная мера в отношении дизтоплива была принята кабмином лишь в июне этого года. Прежний размер акциза на дизтопливо начнет действовать с первого числа первого месяца после того, как данную меру одобрят верхняя палата парламента, сенат, и президент республики.
В настоящее время средняя цена одного литра бензина в Чехии составляет 36,82 крон (около 1,67 доллара), дизтоплива – 32,35 кроны (около 1,47 доллара). По мнению аналитиков, с возвращением старого акциза цена дизтоплива может подняться примерно на 1,8 кроны (около 0,08 доллара).
О планируемом изменении акциза на дизтопливо было известно давно, поэтому нынешнее решение парламента не вызвало никакого ажиотажа ни среди владельцев автозаправок, ни среди автолюбителей.
https://1prime.ru/gasoline/20230712/841063072.html