МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды установила очередной рекорд, поднявшись почти до 60 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Парламент Чехии одобрил повышение акциза на дизтопливо к уровню 2022 года

Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в среду на 0,63% — до 59 816 рублей за тонну. В июне-июле марка побила уже несколько рекордов. В частности, в июле ценовые рекорды устанавливаются уже пятую торговую сессию подряд.

Стоимость марки Аи-95 также выросла в среду — на 0,7%, до 66 556 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,42%, его стоимость составила 52 088 рублей за тонну. Также подорожал авиакеросин — на 0,53%, до 65 391 рублей.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 1,77% — до 22 557 рублей, мазут — на 4,57%, до 20 392 рублей за тонну.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с ростом цен Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже.

В конце июня вице-премьер Александр Новак провел совещание о рынке топлива, где призвал нефтяников отдавать приоритет поставкам бензина на внутренний рынок, даже когда экспорт выгоднее. Также Новак поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями и обсудить дополнительное увеличение минимального норматива продаж бензина в РФ через биржу в случае обострения рыночной ситуации.