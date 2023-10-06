МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Россия запустила транзит 35 тысяч тонн нефтепродуктов стране. Об этом в пятницу заявил МИД России. Новак назвал задачу правительства в отношении цен на топливо

"Продолжаем последовательные усилия по всеобъемлющему содействию Армении и армянскому населению Нагорного Карабаха", — написало в своем канале министерство.

МИД также сообщает, несмотря на введенный запрет на транзит российских нефтепродуктов, Россия пошла навстречу партнеру и выразила готовность помочь в разрешении непростой политической и экономической ситуации в Армении.

Известно, что в ответ на просьбу властей Еревана Россия начала экспорт нефтепродуктов, в которых нуждается государство. Речь идет о 15 тысячах тонн бензина и 20 тысячах тонн дизеля.

Согласно данным правительства Армении, из Карабаха в Армению с 24 сентября мигрировали 100 520 человек. В Ереване сообщили, что до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч граждан.

Ранее, 21 сентября, вступил в силу запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России. Минэнерго рассчитывает, что принятые меры позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Также планируется, что ограничения могут снизить цены. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.

Правительство России 4 октября приняло решение частично ослабить запрет на экспорт топлива из-за рисков переполнения хранилищ "Транснефти".