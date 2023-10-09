МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Власти РФ продолжают работать над повышением эффективности мер для поддержания стабильной ситуации с топливом, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. В Турции резко подешевели бензин и дизельное топливо

"Две недели назад правительство приняло решение о введении ограничения на поставки нефтепродуктов на внешние рынки, чтобы прекратить вывоз на экспорт топлива, необходимого для внутренних потребителей. Прежде всего речь идет об аграриях, сейчас идет посевная кампания, и также о наших автомобилистах. Работа по повышению эффективности мер в этой сфере продолжается", — сообщил премьер-министр в ходе совещания кабмина.

"Важно, что стратегические ресурсы, какими являются все производные от нефти — это бензин, дизельное топливо — в большей степени работали на интересы нашей страны, а покупатели могли бы его (топливо — ред.) приобрести в нужном объеме и по приемлемым темам", — добавил Мишустин.

Правительство России 6 октября утвердило дополнительные системные меры для стабилизации топливного рынка. Отмечается, что власти разрешили экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50 процентов, вернулись к к выплатам по демпферу в полном объеме, ввели заградительную пошлину на экспорт для непроизводителей топлива в 50 тысяч рублей за тонну, а также повысили нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15 и 12,5 процента соответственно.