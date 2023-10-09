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Мишустин поручил контролировать ситуацию на топливном рынке
Бензин
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Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и главе министерства, вице-премьеру Александру Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке, особенно в части... ПРАЙМ, 09.10.2023
энергетика, новости, бензин, михаил мишустин, александр новак, минэнерго рф, топливо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и главе министерства, вице-премьеру Александру Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке, особенно в части ценообразования, назвал приоритетом обеспечение топливом российских потребителей.
"Очень важно и вам лично, и министерству энергетики контролировать ситуацию, особенно то, что касается ценообразования", — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, обращаясь к Новаку.
Правительство России 6 октября утвердило дополнительные системные меры для стабилизации топливного рынка. Отмечается, что власти разрешили экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50 процентов, вернулись к к выплатам по демпферу в полном объеме, ввели заградительную пошлину на экспорт для непроизводителей топлива в 50 тысяч рублей за тонну, а также повысили нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15 и 12,5 процента соответственно.