РИМ, 9 окт — ПРАЙМ. Тенденция к снижению стоимости бензина в Италии может обратиться вспять из-за турбулентности на рынках, вызванной обострением палестино-израильского конфликта, заявило министерство по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии". Запрет на экспорт российского бензина сохраняется, заявил Новак

Ведомство отчиталось о падении цены на автомобильный бензин на 5 евроцентов за последние две недели. Средний тариф составил 1,945 евро. Аналогичное изменение наблюдается и у дизельного топлива, подешевевшего на 2 евроцента до 1,914 евро.

"К сожалению, эта тенденция к снижению цен может иметь негативные последствия из-за турбулентности на рынках, вызванной нападением ХАМАС на Израиль, и того, что может последовать за этим, о чем свидетельствует резкий рост цен на нефть марки Brent", — говорится в сообщении министерства, занимающегося вопросами экономического развития.

Глава министерства Адольфо Урсо в понедельник провел параллели обострения на Ближнем Востоке с конфликтом на Украине.

"Эта чрезвычайная ситуация угрожает взорвать другие проблемы, например, в энергетике. То же самое (проблемы с поставками газа – ред.) может, к сожалению, произойти с поставками энергетических ресурсов в Европу из Ближнего Востока и Северной Африки", — сказал он в интервью телеканалу Rainews24.