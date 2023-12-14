БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек — ПРАЙМ. Аргентинские нефтяники повысили цены на бензин на 37 процентов после введения новым правительством страны мер по выходу из экономического кризиса, передал телеканал TN, сославшись на источники.

Города Мира. Буэнос-Айрес

Эксперты оценили влияние девальвации песо в Аргентине на инфляцию

Ранее во вторник, 12 декабря, глава аргентинского Минэкономики Луис Капуто рассказал о решении понизить курс валюты до 800 песо, сократить субсидирование транспорта и энергетики, а также госаппарат и инфраструктурные работы.

"После заявлений министра экономики Луиса Капуто нефтяные компании заявили о повышении цен на бензин и дизельное топливо. Shell подняла цены на 37% на всех станциях страны. (Государственная) YPF и остальные нефтяные компании повторят этот рост в ближайшие несколько часов", — сказано в сообщении.

Данное повышение стоимости бензина уже второе за последние несколько дней. В частности, за пару дней до инаугурации нового президента Хавьера Милея цены на большинстве АЗС увеличились примерно на 15 процентов.

Хавьер Милей, одержавший победу на президентских выборах в Аргентине, 10 декабря вступил в должность во время церемонии инаугурации в Буэнос-Айресе.