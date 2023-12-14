БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек — ПРАЙМ. Аргентинские нефтяники повысили цены на бензин на 37 процентов после введения новым правительством страны мер по выходу из экономического кризиса, передал телеканал TN, сославшись на источники. Эксперты оценили влияние девальвации песо в Аргентине на инфляцию

Ранее во вторник, 12 декабря, глава аргентинского Минэкономики Луис Капуто рассказал о решении понизить курс валюты до 800 песо, сократить субсидирование транспорта и энергетики, а также госаппарат и инфраструктурные работы.

"После заявлений министра экономики Луиса Капуто нефтяные компании заявили о повышении цен на бензин и дизельное топливо. Shell подняла цены на 37% на всех станциях страны. (Государственная) YPF и остальные нефтяные компании повторят этот рост в ближайшие несколько часов", — сказано в сообщении.

Данное повышение стоимости бензина уже второе за последние несколько дней. В частности, за пару дней до инаугурации нового президента Хавьера Милея цены на большинстве АЗС увеличились примерно на 15 процентов.

Хавьер Милей, одержавший победу на президентских выборах в Аргентине, 10 декабря вступил в должность во время церемонии инаугурации в Буэнос-Айресе.