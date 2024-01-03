2024-01-03T11:27:14+03:00
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2024
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Мишустин призвал держать на контроле работу по борьбе с поддельным бензином
Бензин
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Важно держать на особом контроле работу по борьбе с фальсификатом топлива на заправках, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росстандарта Антоном... ПРАЙМ, 03.01.2024
энергетика, новости, бензин, россия, михаил мишустин, борьба с фальсификатом на азс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Важно держать на особом контроле работу по борьбе с фальсификатом топлива на заправках, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росстандарта Антоном Шалаевым.
"Я помню, вы мне год назад докладывали о сокращении в четыре раза фактически фальсификата на заправках — как раз по топливу. Такие важные направления, эту работу, конечно, надо держать, наверное, на особом контроле", — сказал Мишустин.