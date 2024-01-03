МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Важно держать на особом контроле работу по борьбе с фальсификатом топлива на заправках, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росстандарта Антоном Шалаевым. Росстат зафиксировал увеличение производства бензина в России

"Я помню, вы мне год назад докладывали о сокращении в четыре раза фактически фальсификата на заправках — как раз по топливу. Такие важные направления, эту работу, конечно, надо держать, наверное, на особом контроле", — сказал Мишустин.