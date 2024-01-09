МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Власти Кубы планируют повысить цены на бензин более чем на 500% с февраля для восстановления экономики, сообщил в понедельник министр финансов страны Владимир Регеро. Россиянам рассказали, сколько будет стоить бензин в 2024 году

Как сообщил министр в местной телепрограмме Mesa Redonda, правительство вводит данные меры 1 февраля.

"Цена на бензин за литр повысится с 30 кубинских песо (1,25 доллара – ред.) до 156 кубинских песо (6,51 доллара — ред.)", — заявил министр.

Регеро также подчеркнул, что цены выражаются в долларах за литр и будут зависеть от типа топлива. Министр подчеркнул, что власти также планируют повысить с 1 марта цены на электричество на 25% для тех, кто использует более 500 кВт в месяц.

В декабре кубинский премьер Мануэль Марреро заявлял, что правительство Кубы намерено пересмотреть цены на топливо и повысить тарифы на электроэнергию в стране в 2024 году. Как пояснял Марреро, изменения в ценах на топливо будут ориентироваться на розничную цену в долларах в регионе, также будет применяться официальный курс валютного рынка Кубы.