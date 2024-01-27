АШХАБАД, 27 янв — ПРАЙМ. На Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (бывшем Красноводском НПЗ) начался выпуск дизельного топлива "Hydro Plus", предназначенного для использования в условиях экстремального холода, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Туркмения предложила Германии осваивать шельф и строить газопровод

Об этом на заседании правительства по видеосвязи сообщил вице-премьер страны Батыр Аманов, курирующий топливно-энергетический комплекс.

"В частности, было доложено, что на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов налажен выпуск дизельного топлива "Hydro Plus", предназначенного для реактивных дизельных двигателей в условиях экстремального холода", — говорится в сообщении.

Также вице-премьер сообщил, что на предприятии запущено производство моторного масла марки "SAE 50 API CF-4" для мощных дизельных двигателей в автомобилях и установках, работающих в условиях высоких температур.

Заслушав отчет, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отметил, что "изучение новых методов выпуска нефтепродуктов, приведение качества производимой продукции, пользующейся повышенным спросом, в соответствие требованиям экологических стандартов являются основными задачами профильных предприятий страны".

Отмечается, что Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов является флагманом туркменской экономики и выпускает широкий ассортимент нефтепродуктов высокого качества. Это автобензин и керосин всех видов, дизельное топливо (в том числе гидроочищенное), судовое топливо, сжиженный газа, нефтебитумы, нефтяной кокс, смазочные масла и т.д.