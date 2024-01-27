МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Минэнерго России не видит проблем с топливообеспечением из-за инцидента на Туапсинском НПЗ, поскольку завод больше ориентирован на экспорт, заявил журналистам глава министерства Николай Шульгинов. Российские нефтяники намерены нарастить производство топлива

"Проблем с топливообеспечением из-за инцидента на Туапсинском НПЗ нет, так как там поставки больше ориентированы на экспорт", — сказал он в кулуарах Дня энергетики в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.

По словам Шульгинова, после аварий на объектах ТЭК проблем на топливном рынке также не наблюдается.

"Из-за недавних аварий на некоторых НПЗ мы сейчас просто немного снизили экспорт нефтепродуктов и повысили производство топлива, смотрим за развитием ситуации. На сегодняшний день не видим проблем", — пояснил он.

Шульгинов также сообщил, что Минэнерго рассматривает возможность освобождения от заградительной пошлины малых и средних НПЗ.

"Тема обсуждается, никакого решения пока не принято", — ответил он на вопрос об освобождении малых и средних НПЗ от заградительной пошлины.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, была введена заградительная пошлина на экспорт топлива в 50 тысяч рублей за тонну до конца 2025 года. Под уплату сбора попадают предприятия с производственной мощностью менее миллиона тонн в год.

Предложение освободить от заградительной пошлины мини-НПЗ, скорректировав для них условие об объеме переработки до 500 тысяч тонн поступало от первого заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина, следует из его письма на имя вице-премьера Александра Новака (есть в распоряжении РИА Новости).