МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в 2023 году выросла на 10% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Росстата. ФАС запросит у нефтяных компаний данные о динамике цен на бензин и дизель

Как указано в материалах ведомства, в декабре по сравнению с ноябрем средняя цена дизельного топлива выросла на 0,2%.

Ранее Росстат сообщал, что средняя розничная цена бензина в России в 2023 году выросла на 7,23%. Инфляция при этом за год составила 7,42%.

В декабре выпуск бензина составил 4,1 миллиона тонн, увеличившись на 6,9% к декабрю 2022 года и на 8,1% — к ноябрю 2023 года. Производство дизельного топлива составило 7,7 миллиона тонн (снижение на 1,3% в годовом выражении, рост на 5,3% в месячном).

Выпуск сжиженного пропана и бутана в России в 2023 году вырос по сравнению с 2022 годом на 11,3% — до 18,1 миллиона тонн. В декабре производство составило 1,6 миллиона тонн (рост к декабрю 2022 и ноябрю 2023 года на 8,1% и 0,7% соответственно).

Производство мазута в 2023 году увеличилось на 3,4% и составило 42,3 миллиона тонн. А в декабре показатель составил 3,7 миллиона тонн, увеличившись на 2,3% в годовом выражении, но снизившись на 0,7% в месячном.