МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Производство дизельного топлива в России к 2030 году планируется нарастить на 30 миллионов тонн, бензина — на 5 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак оценил влияние напряженности на Ближнем Востоке на рынок нефти

"По нашим планам мы должный выйти дополнительно к 2030 году еще на 30 миллионов тонн дополнительного производства высокоэкологичного дизельного топлива, где-то на 5 миллионов тонн автомобильных бензинов", — сказал он в ходе открытого диалога в Совете Федерации.