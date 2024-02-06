2024-02-06T16:44:00+03:00
2024-02-06T16:58:53+03:00
2024-02-06T16:44:00+03:00
2024
https://1prime.ru/gasoline/20240206/842998380.html
Новак рассказал о планах нарастить производство дизельного топлива в России
Бензин
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Производство дизельного топлива в России к 2030 году планируется нарастить на 30 миллионов тонн, бензина — на 5 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "По нашим... ПРАЙМ, 06.02.2024
энергетика, новости, бензин, россия, александр новак, дизельное топливо
https://cdnn.1prime.ru/images/84220/74/842207406.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84220/74/842207406.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84220/74/842207405.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84220/74/842207405.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84220/73/842207393.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84220/73/842207393.jpg
https://1prime.ru/oil/20240201/842959756.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Производство дизельного топлива в России к 2030 году планируется нарастить на 30 миллионов тонн, бензина — на 5 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"По нашим планам мы должный выйти дополнительно к 2030 году еще на 30 миллионов тонн дополнительного производства высокоэкологичного дизельного топлива, где-то на 5 миллионов тонн автомобильных бензинов", — сказал он в ходе открытого диалога в Совете Федерации.