МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Рост цен на бензин на заправках в России по итогам этого года уложится в прогнозный диапазон властей по инфляции в 4-4,5% — цена на марку АИ-92 не превысит 52,52 рубля, а АИ-95 будет не дороже 57,33 рубля, такой прогноз дал РИА Новости генеральный директор АО "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. В России из-за повышения цен на бензин возбудили 28 дел

"Мы не должны забывать про имеющийся профицит производства нефтепродуктов в стране, которые легко заместят возможные потери. Поэтому можно прогнозировать в целом его стоимость на конец года. По оценкам ЦБ РФ уровень инфляции в текущем году составит 4-4,5%, поэтому и цены на топливо поднимутся где-то в этих пределах", — сказал он.

Как объяснил эксперт, имеющийся в России профицит производства топлива закроет все потребности, даже несмотря на временный выход из строя некоторых производственных объектов.

"Так, в конце декабря 2024 года стоимость бензина марки АИ-92 вероятно составит 52,27-52,52 рубля за литр, бензин марки АИ-95 — 57,06-57,33 рубля за литр, дизельное топливо — 66,94-67,27 рубля за литр", — прогнозирует собеседник агентства.

ПУТИ РЕШЕНИЯ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ

Российский топливный рынок в прошлом году испытывал ряд трудностей: биржевые цены на топливо несколько месяцев держались на рекордных уровнях, розничные цены тоже заметно ускорили темпы роста. Летом ряд южных регионов пожаловались еще и на перебои с его поставками. В результате правительство осенью пошло на крайнюю меру — вводило временный запрет на экспорт нефтепродуктов.

Как напомнил эксперт, перебои с поставками топлива объяснялись целым рядом причин: попытками создать искусственный дефицит путем закрытия заправок, сокращением выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу, проблемой с логистикой по поставке нефтепродуктов в сезон отпусков, "серым" экспортом. По мнению Терешкина, проблема также лежит в низкой ценовой конкуренции между независимыми АЗС и АЗС нефтяных компаний при розничной торговле топливом.

В качестве одного из решений этой проблемы ряд экспертов предлагает повысить нормативы биржевых продаж бензина с 15% от объема производства до 50% и дизельного топлива — с 12,5% до 33%. А собеседник агентства видит решение в развитии мелкооптовой торговли нефтепродуктами на виртуальных торговых платформах (маркетплейсах).

"Маркетплейсы, интегрирующие как продавцов, так и покупателей с возможностью использовать целевое кредитное плечо онлайн, могут существенно "расшить" узости в мелкооптовом сегменте: мелкооптовым потребителям достаточно просто приобрести необходимые объемы топлива, в том числе за счет рассрочки или банковского кредита в случае кассового разрыва", — пояснил он.