МОСКВА, 27 июн - РИА Новости/Прайм. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об угрозе блокирования Западом золота из РФ, заявил, что если один рынок теряет привлекательность, то есть другие - с более законными экономическими режимами. Ранее, в воскресенье, британская газета Independent со ссылкой на Даунинг-стрит сообщила о том, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. Франция также поддерживает запрет на импорт золота из России, обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС, добавляет агентство Рейтер. "Рынок драгоценных металлов глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный. И как и со всеми остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к плану Великобритании и некоторых других западных стран запретить ввоз золота, произведенного в России и сможет ли Россия переориентировать поставки в другие регионы.