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Песков об угрозе блокировки золота РФ: если 1 рынок теряет привлекательность, есть другие
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ПРАЙМ, 27.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости/Прайм. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об угрозе блокирования Западом золота из РФ, заявил, что если один рынок теряет привлекательность, то есть другие - с более законными экономическими режимами.
Ранее, в воскресенье, британская газета Independent со ссылкой на Даунинг-стрит сообщила о том, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. Франция также поддерживает запрет на импорт золота из России, обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС, добавляет агентство Рейтер.
"Рынок драгоценных металлов глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный. И как и со всеми остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к плану Великобритании и некоторых других западных стран запретить ввоз золота, произведенного в России и сможет ли Россия переориентировать поставки в другие регионы.