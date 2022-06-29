МОСКВА, 29 июн - РИА Новости/Прайм. Официальные лица и журналисты удивились, увидев "русский салат" в меню ресторана, который обслуживает саммит НАТО в Мадриде, передает испанский телеканал Sexta.

Как отмечает телеканал, блюдо распродали "в мгновенье ока".

"Русский салат" на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда", - пошутил ведущий в прямом эфире.

В свою очередь агентство Рейтер отмечает, что удивление с выбором блюда связано с тем, что Россию собирались "назвать угрозой безопасности в новой стратегической концепции альянса".

Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нём планируется участием около 40 глав государств и правительств, включая 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не Альянса, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета. -0-