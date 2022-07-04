МОСКВА, 4 июл - РИА Новости/Прайм. Правительство ФРГ хочет включить в закон об энергетической безопасности инструменты для оказания помощи газовым компаниям, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на правительственные источники.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что власти намерены принимать меры по господдержке энергетических предприятий и конечных потребителей. В частности, он напомнил, что правительство ФРГ ведет переговоры с энергетическим концерном Uniper, который испытывает экономические трудности в связи с ростом цен на газ.

"Правительство Германии хочет включить инструменты для помощи газовым компаниям, таким как Uniper, в закон об энергетической безопасности", - говорится в сообщении агентства.

По данным министерства энергетики, поправки в закон сейчас обсуждаются на уровне ведомств.