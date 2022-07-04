МОСКВА, 4 июл - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что ОПЕК+ должен увеличить добычу нефти, чтобы способствовать борьбе с кризисом стоимости жизни и снижению цен.

"Нет сомнений в том, что нам необходимо намного больше нефти от ОПЕК+", - цитирует агентство Рейтер выступление британского премьер-министра в парламенте.

Джонсон также отметил, что Великобритания имеет "прочные и продуктивные" отношения с Саудовской Аравией, что необходимо сделать всему Западу.

По итогам заседания 30 июня ОПЕК+ решил продолжить рост добычи нефти в августе на запланированные 648 тысяч баррелей в сутки.