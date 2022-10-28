МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Будущие повышения ключевой процентной ставки Европейского центрального банка вовсе не обязательно будут такими же большими, как то, что было произведено в четверг. Об этом заявил член управляющего совета и глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало, передает агентство Reuters.

В четверг ЕЦБ вновь повысил процентные ставки и включил в повестку дня сокращение своего баланса, но заявил, что уже достигнут значительный прогресс в борьбе с исторически высокой инфляцией.

Центральный банк еврозоны повысил ставку по депозитам еще на 75 базисных пунктов, до 1,5%. Теперь она находится на самом высоком уровне с 2009 года. Ставка оставалась негативной в течение восьми лет, пока она не была повышена в июле.