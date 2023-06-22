МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Береговая охрана США нашла обломки батискафа "Титан", пропавшего в Атлантическом океане, и сообщила об этом родственникам погибших. Судно ВМС ФРГ проплывало в районе взрыва "Северных потоков" незадолго до ЧП

Ранее телеканал CNN заявил, что найденные в зоне поиска обломки считаются частью субмарины. Компания-оператор пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" считает членов экипажа погибшими, добавило СМИ.

"Мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд, ее сын Сулейман Давуд, Хамиш Хардинг и Поль-Анри Наржеоле трагически погибли", — заявила компания-оператор пропавшего аппарата OceanGate.

По данным береговой охраны США, на борту произошел взрыв. Об этом свидетельствуют обломки судна. Эксперты не уверены, что останки экипажа будут найдены.

Ранее сообащлось, что на борту находился миллиардер Хамиш Хардинг, а также ученый Поль-Анри Наржеоле, бизнесмен Шахзада Давуд и еще двое. Компания-оператор подтвердила пристуствие Хардинга и еще четырех человек.

В понедельник батискаф "Титан" пропал во время доставки туристов к месту гибели "Титаника". На судне находилось пять человек, с ними пропала связь. Запасов воздуха должно было хватить на четыре дня.