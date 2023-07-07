ВАШИНГТОН, 7 июл — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе состоявшейся в Пекине встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявила о стремлении американской стороны к выстраиванию "здоровой конкуренции" в экономике, которая принесет выгоду обеим странам, говорится в распространенном в пятницу заявлении минфина США. Разделить экономики Китая и США практически невозможно, заявила Йеллен

Йеллен 6-9 июля находится в Китае с визитом, который, по ее словам, дает возможность отладить связи между странами. В Пекине у нее запланированы встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, бывшим вице-премьером Госсовета Лю Хэ, а также экс-главой Народного банка Китая Чжоу Сяочуанем.

Как отметили в ведомстве, встреча двух высокопоставленных чиновников была откровенной и конструктивной, и состоялась в продолжение контактов на высшем уровне между президентом Джо Байденом и председателем Си Цзиньпином в ноябре прошлого года.

"Затронув вызывающие озабоченность вопросы, министр Йеллен обсудила стремление администрации к выстраиванию здоровой экономической конкуренции с Китаем, которая принесет пользу обеим экономикам, в том числе американским работникам и бизнесу", — проинформировал минфин США по итогам состоявшихся контактов.

Помимо этого, как отмечается, Йеллен указала на важность тесного взаимодействия между США и Китаем в целях разрешения глобальных макроэкономических и финансовых проблем, в том числе помощь в устранении долгового кризиса в странах с низким уровнем дохода, а также вызовов в климатической сфере.