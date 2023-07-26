МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "неверной подачей" информацию о том, что Россия отказалась выступать на заседании Совета безопасности ООН по зерновой сделке. 

Совет Безопасности ООН

Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке

"Хотела бы обратить внимание на неверную подачу информации о том, что Россия якобы отказалась выступать на заседании СБ ООН по "зерновой сделке". По "зерновой сделке" ("черноморской инициативе") Россия как раз будет выступать обязательно. А вот от выступления по намеренно сфабрикованной западниками теме якобы "разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы" российский представитель действительно отказался, в том числе в связи с недопуском заявленного нами докладчика", — написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, на этот счет российский представитель сделает специальное заявление на созываемом Россией заседании СБ ООН по гонениям на православие на Украине.

"Будьте внимательны. Не попадайтесь на фейки", — заключила она.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в минувший понедельник Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что, несмотря на все усилия ООН, условия сделки в отношении России не выполнялись, из-за нежелания западных стран выполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.