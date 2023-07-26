МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "неверной подачей" информацию о том, что Россия отказалась выступать на заседании Совета безопасности ООН по зерновой сделке. Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке

"Хотела бы обратить внимание на неверную подачу информации о том, что Россия якобы отказалась выступать на заседании СБ ООН по "зерновой сделке". По "зерновой сделке" ("черноморской инициативе") Россия как раз будет выступать обязательно. А вот от выступления по намеренно сфабрикованной западниками теме якобы "разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы" российский представитель действительно отказался, в том числе в связи с недопуском заявленного нами докладчика", — написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, на этот счет российский представитель сделает специальное заявление на созываемом Россией заседании СБ ООН по гонениям на православие на Украине.

"Будьте внимательны. Не попадайтесь на фейки", — заключила она.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в минувший понедельник Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что, несмотря на все усилия ООН, условия сделки в отношении России не выполнялись, из-за нежелания западных стран выполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.