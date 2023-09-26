МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Шведская сторона не сумела за целый год дать ответ на вопрос об исполнителях диверсий на газопроводах "Северный поток", показывая профессиональную некомпетентность местных властей, заявило во вторник посольство России в Стокгольме. Швеция планирует завершить расследование на "Северных потоках" в 2023 году

"Смогли ли шведы за целый год дать ответ на вопрос об исполнителях диверсий? Нет. Местные власти лишь снова и снова демонстрировали свою полную профессиональную некомпетентность. Хорошо хоть, что не последовали примеру немецких коллег и не стали выдумывать не имеющих ничего общего с реальностью сказок с целью покрыть своих заокеанских покровителей", — говорится в распространенном посольством тексте заявления.

В посольстве напомнили, что Россия неоднократно требовала проведения всеобъемлющего международного расследования c обязательным подключением представителей РФ. Кроме того, российская сторона обращалась к шведским властям с запросами о правовой помощи и создании совместной следственной группы и просила ознакомить с материалами расследования, однако за всем этим следовали отказы.

"А чем же в течение года занимались шведские следователи? Во-первых, под предлогом соображений национальной безопасности упорно скрывали эфемерные итоги своей деятельности. Во-вторых, вместо поиска виновных устанавливали "возможные угрозы для Швеции" (о чем мы рассказывали). В-третьих, вновь и вновь сдвигали сроки окончания следствия", — сказано в заявлении. Херш раскритиковал западные СМИ за освещение теракта на "Северных потоках"

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.